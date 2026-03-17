Predstavnik Uefe o Hrvatskoj: ‘Nevjerojatan primjer što može učiniti jedna zemlja od samo 4 milijuna ljudi’

PhotoNews Panoramic via Guliver

Na Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu govorili su i gosti iz Fife i Uefe.

Uz čestitke Josipu Tomašku na imenovanju glavnim tajnikom HNS, Marion Gavat iz Fifinog Odjela za nacionalne saveze istaknula je:

“U HNS-u je već više od 12 godina te je dobro poznat u Fifi i jako dobro surađujemo s njime, i sigurna sam da ovo vodstvo otvara novu perspektivu za HNS. Želim mu sve najbolje u novim izazovima koji su pred njim. HNS i dalje ima vrlo važnu ulogu na međunarodnoj razini, na terenu i izvan njega. Međunarodna reputacija Hrvatske jasno se odražava i u tome da predsjednik Kustić obnaša funkciju člana Izvršnog odbora Uefe”.

“Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je pokazala svoju važnost te se izborila za Svjetsko prvenstvo 2026., što pokazuje da je hrvatski nogomet izvrstan i konzistentan. Ovo ljeto Hrvatska će se susreti s Engleskom, Ganom i Panamom te vam želim maksimalan uspjeh i sve najbolje na Svjetskom prvenstvu, a već je sama činjenica da će reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu golemo postignuće. Odnosi između Fife i HNS-a su sjajni, blisko surađujemo, a naše administracije su izvrsni partneri i svi zajedno želimo razvijati ovaj sport do kojega nam je svima stalo.”

Predstavnik Uefe Lorenzo Cavallari, rukovoditelj Uefinog programa HatTrick, prenio je pozdrave predsjednika Čeferina i glavnog tajnika Theodoridisa.

“Izrazito poštujemo rezultate koje postižete te suradnju i povjerenje koje imamo između dviju organizacija. Ta se suradnja, između ostaloga, očituje u izgradnji kampa Hrvatskog nogometnog saveza, koji je i UEFA podržala kroz program Hat-Trick. Vjerujemo da će nogometni kamp iznjedriti nove nogometne prvake”.

“Nedavno je Hrvatska osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u futsalu, što je prva medalja u povijesti futsalske reprezentacije. Predsjednik Kustić je s pravom nazvao taj uspjeh povijesnim što on i jest, trebate biti ponosni na futsalsku reprezentaciju te prenosim čestitke izborniku Mavroviću, kapetanu Jelovčiću i cijeloj ekipi. Vaš nastup u Ligi nacija gdje ste došli do četvrtfinala je opet pokazao da Hrvatska pripada u samu elitu europskog nogometa, a potom je uslijedio odličan kvalifikacijski ciklus u kojem ste izborili novi nastup na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta. Jedva čekamo gledati utakmice reprezentacije u Kanadi, Meksiku i SAD-u”, rekao je pa dodao:

“Hrvatska je nevjerojatan primjer što može učiniti jedna zemlja od samo četiri milijuna ljudi. Osvojili ste medalje na svjetskim prvenstvima, u Ligi nacija, evo sada i u futsalu. To se ne događa slučajno. To je rezultat sjajnog rada, trenera, igrača, klubova. Imate snažno vodstvo, kvalitetne trenere i talentirane igrače. Pritom Savez shvaća da nogometni nisu samo igra i rezultat. Imate identitet, imate nogometnu obitelj i dijelite određene vrijednosti. Čestitam predsjedniku Kustiću na ponovnom izboru prošle godine i izboru u Izvršni odbor Uefe, što je jasan pokazatelj koliko Uefa vjeruje HNS-u i vašem vodstvu”, zaključio je Cavallari.