Poznato tko sudi Hrvatskoj protiv Farskih otoka

Guliver Image

Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u petak okršajem protiv Farskih otoka (21 sat).

Hrvatska je u prva dva kola svladala Gibraltar i Češku, a sada ju čeka gostovanje kod Farskih otoka. Dva dana uoči utakmice određeno je i tko će biti suci ovog okršaja.

Glavni sudac utakmice bit će Kristo Tohver iz Estonije, a pomagat će mu sunarodnjaci Silver Koiv i Sander Saga. U VAR sobi će biti švicarsko-estonska kombincaija Fedayi San i Joonas Jaanovits.

Tohver je već jednom sudio Hrvatskoj. Bilo je to u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Tada je Hrvatska na Rujevici s 1:0 golom Marija Pašalića pobijedila Cipar.

