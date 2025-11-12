Poznato tko će dijeliti pravdu na Rujevici, jednom je sudio Dinamu u velikoj pobjedi

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx by Guliver

UEFA je objavila sudačku postavu za kvalifikacijsku utakmicu skupine L između Hrvatske i Farskih Otoka, koja će se odigrati u petak na riječkoj Rujevici s početkom u 20:45.

Glavnu ulogu imat će azerbajdžanski sudac Aliyar Aghayev, dok će mu asistirati sunarodnjaci Zeynal Zeynalov i Akif Amirali. Četvrti sudac bit će Elchin Masiyev, također iz Azerbajdžana.

Za VAR tehnologiju zaduženi su Portugalci – glavni VAR sudac Tiago Martins te njegov pomoćnik Bruno Esteves. Aghayev je hrvatskoj publici poznat još od prošle sezone, kada je sudio Dinamu u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv PAOK-a, u kojoj su Zagrepčani slavili 2:0.

Hrvatska reprezentacija u preostala dva kvalifikacijska susreta treba osvojiti još samo bod kako bi i matematički potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo.