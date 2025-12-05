Poznato je gdje će se Vatreni pripremati uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx hrvatska_farski_otoci2-141125 via Guliver Image

U petak od 18 sati kreće ždrijeb Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Hrvatska već na pameti ima gdje će se pripremati.

Nakon što saznaju protiv koga Hrvatska igra i gdje, dio delegacije obići će kampove, provjeriti uvjete i odabrati konačnu bazu reprezentacije. Zanimljivo je da je Hrvatska na posljednja tri SP-a često boravila u kampu koji nije bio prvotno prijavljen – otvarao se bolji kamp koji je netko drugi otkazao. Tako je bilo i u Kataru, iako je prvotno objavljen drugi kamp, no tamo se praktički sve odvijalo u jednom gradu.

Od prijateljskih utakmica prije ždrijeba potvrđena je jedino ona protiv Kolumbije, 13. reprezentacije s FIFA-ine ljestvice, budući da je u istom potu kao Hrvatska i ne može biti u istoj skupini. Taj će se susret igrati u ožujku u SAD-u, a planiran je i ogled s Brazilom 31. ožujka u Orlandu.

Pripreme Vatrenih, kako doznaje SN prije odlaska u SAD održat će se u Rijeci, gdje će boraviti u hotelu Hilton i trenirati na Rujevici. Na tom stadionu planira se i prijateljska utakmica protiv Belgije, početkom lipnja ili krajem svibnja, kao uzvrat dvoboju iz Bruxellesa 2021. godine. Nakon toga reprezentacija putuje u kamp u Americi, gdje će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu protiv Katara ili Saudijske Arabije, osim ako bilo koja od tih ekipa bude u istoj skupini na SP-u.