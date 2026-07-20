Poznat konačan poredak SP-a: Španjolska zasluženo do naslova, evo na kojem mjestu je Hrvatska

U finalu Mundijala u SAD-u nakon produžetaka svladala je Argentinu 1:0, a junak utakmice bio je Ferran Torres koji je pogodio u 106. minuti.

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Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok su Španjolci drugi put u povijesti stigli do svjetskog zlata nakon trijumfa iz 2010.

Nakon završetka turnira poznat je i konačni poredak svih 48 reprezentacija. Hrvatska, koja je natjecanje završila ispadanjem u 1/16 finala, zauzela je 20. mjesto na Svjetskom prvenstvu.