Poznat je raspored Hrvatske u Ligi nacija: Evo kada Vatreni otvaraju ‘skupinu smrti’

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija nastupit će u petom izdanju UEFA Nations League u skupini 3 Lige A, zajedno s Španjolska nogometna reprezentacija, Engleska nogometna reprezentacija i Češka nogometna reprezentacija. Tako je odlučeno ždrijebom održanim u Bruxellesu, a Hrvatski nogometni savez objavio je i točne termine odigravanja susreta. Grupna faza igrat će se od rujna do studenoga ove godine, četvrtfinala su predviđena između 25. i 30. ožujka, dok će se završni turnir održati od 9. do 13. lipnja 2027. godine.

Hrvatska će natjecanje započeti 26. rujna gostovanjem u Češkoj, dok će isti suparnik stići u Hrvatsku 15. studenoga u posljednjem kolu grupne faze. Nakon prvog ogleda s Češkom, slijedi gostovanje kod Španjolske 29. rujna. U listopadu će Hrvatska na domaćem terenu dočekati Englesku 3. listopada te Španjolsku 6. listopada. Posljednje gostovanje u skupini zakazano je za 12. studenoga protiv Engleske.

Prema sustavu natjecanja, dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane momčadi igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih reprezentacija iz Lige B, dok će posljednjeplasirane ekipe ispasti u niži rang.

U prethodnom izdanju Lige nacija Hrvatska je zaustavljena u četvrtfinalu od Francuske, a najveći uspjeh ostvarila je 2023. godine kada je u Rotterdamu osvojila srebro. Nakon pobjede protiv domaće Nizozemska nogometna reprezentacija u polufinalu, u finalu je poražena od Španjolske nakon izvođenja jedanaesteraca.