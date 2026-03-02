Posebna objava Luke Modrića koja je važna za njega, ali i za Hrvatsku

Rijetko dijeli uspomene na društvenim mrežama.
Hrvatska je prije točno dvadeset godina, 1. ožujka 2006., na stadionu St. Jakob Park u Baselu igrala prijateljski susret protiv Argentine. Izbornik Zlatko Kranjčar tada je provjeravao formu reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva, a ozljeda Roberta Kovača otvorila je vrata tada 20-godišnjem Luki Modriću.
On je tad upao u početnu postavu i upisao prvi nastup za Hrvatsku. I ostalo je povijest.
“Debi u najdražem dresu”, poručio je Modrić.
Pod njegovim kapetanskim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023.
Njegova uloga u tim uspjesima potvrđena je i individualnim priznanjima, Zlatnom loptom za najboljeg igrača SP-a u Rusiji te Brončanom loptom u Kataru.
