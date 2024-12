Pletikosa: Nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu protiv Francuske

Podijeli :

HNS

Tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa podijelio je svoja razmišljanja o mogućim suparnicima Hrvatske na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju na putu prema SAD-a, Kanadi i Meksiku čekaju dva moguća puta – protiv Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana ako pobijede Francusku u četvrtfinalu Lige nacija, odnosno protiv Češke, Crne Gore, Farskih Otoka i Gibraltara ako im to ne pođe za rukom.

“Mislim da možemo biti jako zadovoljni, makar su uvjeti nespecifični. Naš je glavni fokus na četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske i nećemo kalkulirati, apsolutno želimo pobijediti i doći na Final Four, imamo sjajne uspomene iz Nizozemske. Bez obzira na poraz u finalu, doživjeli smo sjajne trenutke s navijačima. Nadamo se da ćemo biti pobjednici protiv Francuske, a bez obzira koju kvalifikacijsku skupinu igrali, dat ćemo sve od sebe protiv svih suparnika neovisno o snazi. Poštujemo ih, a hrvatski dres i naša ambicija nalažu nam da igramo maksimalno i odgovorno. Takvim pristupom sigurno ćemo doći do cilja, a to je nastup na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Stipe Pletikosa.