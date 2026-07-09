Pitali smo vas tko bi trebao biti novi izbornik Hrvatske, ovako ste glasali

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xNigelxKeenex via Guliver Image

Hrvatski nogometni savez se u srijedu oprostio od Zlatka Dalića, izbornika Hrvatske od 2017. godine s kojim su Vatreni osvojili svjetsko srebro i svjetsku broncu te srebro u UEFA-inoj Ligi nacija gdje su u finalu izgubili od Španjolske nakon raspucavanja jedanaesteraca.

Daliću je mandat službeno završio nakon poraza od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Već prije Mundijala pričalo se o mogućim nasljednicima, a kao glavni favorit bio je Slaven Bilić, vođa Vatrenih od 2006. do 2012. godine.

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Uz njega, spominjao se i Ivica Olić, aktualni izbornik hrvatske U-21 reprezentacije s kojim Hrvatska korača prema Europskom prvenstvu igrača do 21 godine. Zato smo vas u srijedu pitali kojega izbornika bi vi najradije vidjeli na klupi Vatrenih.

Uz Bilića i Olića smo vam ponudili VedranaĆorluku,Nenada Bjelicu,SergejaJakirovića,Niku Kovača, Igora Štimca i Ivana Jurića. Najčešći odgovor bio je Bilić (46%), drugi najčešći odgovor bio je “neko drugo rješenje” (11%) dok je na trećem mjestu bio Bjelica (10%). Iza njega bio je Jakirović s osam posto, koliko je imao i Olić. Najmanje glasova, tek jedan posto od ukupnog dobio je Jurić koji je nedavno postao i trener Monze pa nije ni najrealnije rješenje za klupu Vatrenih.

Kako javljaju Sportske novosti, Slaven Bilić uskoro bi trebao biti predstavljen na klupi Hrvatske.