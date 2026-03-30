Petković: Stojković bi uskoro mogao postati standardan igrač u reprezentaciji, čuo sam se i s Dalićem

Hrvatski napadač dobio je pretpoziv Zlatka Dalića za prijateljske susrete u Orlandu protiv Kolumbije i Brazila.

Bruno Petković otkrio je kakva je kod njega situacija.

“Imam manju ozljedu kvadricepsa. Osjetio sam zatezanje na jednom treningu, kada smo izvodili penale. I trebao bih sveukupno pauzirati 15-ak dana. Taj se rok polako primiče kraju, osjećam se sve bolje, tako da bih se trebao vratiti na terene za zadnjih sedam kola”, rekao je Petković za tportal.

Prisjetio se gola Brazilu sa SP-a.

“Sigurno da je velika stvar, čak i s nekim vremenskim odmakom. Istina, ne može se usporediti s osjećam u onom trenutku, kada sam ga zabio, ali sada opet kada pogledam u nazad, znam koliko je taj gol bio velik. I sigurno da mi je veliki ponos i čast što sam ga uspio zabiti, što sam razveselio sebe, suigrače, izbornika i – vjerujem, cijelu Hrvatsku.”

Posljednju utakmicu za Hrvatsku odigrao je u listopadu 2024. godine.

“Iskreno, bolje da se ne vraćam i ne podsjećam na taj period, jer išao sam iz ozljede u ozljedu. Ali, dâ, prošlo je dosta vremena. Naravno da mi je žao što nisam bio mogao participirati.”

U tom se periodu čuo i s izbornikom Dalićem.

“Čuli smo se, nekoliko puta. I praktički mi je izbornik potvrdio ono o čemu ja razmišljam. Rekao mi je da je sve na meni. Ako se pokažem u dobrom svjetlu, i ako svojim igrama u klubu pokažem da ću moći pomoći reprezentaciji, da ću biti tamo. Svjestan sam da sve ovisi o meni. I pripremit ću se maksimalno da budem od koristi reprezentaciji i da budem na svjetskom prvenstvu.”

Komentirao je smjenu generacija, ali i mlade koji dolaze – poput Vuškovića, obojice Sučića, Baturine, možda i Gvardiola…

“Ja se tome jako veselim. I nadam se da ćemo ove sve igrače koje ste spomenuli gledati desetak i više godina. Talenta nam nikad nije falilo. Zapravo, siguran sam da će ovi koji dolaze, biti nositelji reprezentacije još godinama. Bitno je da se nastave razvijati u pravom smjeru i da zadrže ovaj nivo koji je započela generacija s Lukom Modrićem na čelu.”

Otkrio je koliko je zadovoljan svime u turskom Kocaelisporu.

“Iskreno, nakon nekih početnih nestabilnosti, čak se i klub stabilizirao, počeli smo igrati dobro, ostvarivati pozitivne rezultate. Nisam nikad sebe gledao kroz individualni učinak, ali sam uz dobar početak, ali i neke sitne ozljede koje su me omele na tom putu – očekivao sam više od samoga sebe. Naravno. Ali nastavljam raditi i nadam se da ću se u posljednjim utakmicama dokazati i pronaći svoje mjesto u momčadi.”

Dinamo?

“Pratim, pogledam većinu Dinamovih utakmica. Stvarno su suvereno osvojili naslov. S time da u proljetnom dijelu prvenstva igraju i jako dobro. Trebalo im je vremena, jer puno je novih igrača. Zadnjih godina možda je letvica bila postavljena malo previsoko, što se tiče Europe. Ali kažem, s obzirom na velik broj novih igrača, zapravo je i teško bilo očekivati nekakav veliki rezultat u Europi. U HNL-u su suvereni, jako mi je drago što će osvojiti prvenstvo, jer znam da će to klubu jako puno značiti” kaže Petković pa dodaje:

“Iskreno Dinamova je momčad tek u stvaranju. I teško je za očekivati da će takva momčad odmah imati igrača koji će raditi razliku na reprezentativnom nivou. Ali sigurno da Dinamo ima kvalitetu koja će isplivati za godinu, dvije. Možda čak i ranije. Dion (op.a. Beljo) stvarno jako dobro igra, zabio je puno golova, posebno u nastavku sezone. Luka (op.a. Stojković) je ekstreman talent, koji bi mogao ubrzo postati standardan dio reprezentacije. Barem se nadam da će se tako razviti. Ima sve predispozicije, s time da nije jedini. Imaš još igrača koji će nadoći. Ponavljam, momčad je bila u tranzicijskom razdoblju, tražila se dosta u prvom dijelu, ali talent će vrlo brzo isplivati.”

Stojković i ponuda iz UAE-a?

“Iskreno, jedino što mi je u cijelom tom slučaju bilo čudno jest što je ponuda izašla u javnost. I da su ljudi pomislili kako će on to prihvatiti i otići tamo. Luka je igrač i karakter, natjecateljski, i koji uvijek daje cijelo sebe i koji ima puno toga pokazati i na puno višem nivou. Bez obzira na njegove amplitude kojih je bilo u prvom dijelu sezone, i svega onog što su medijski dogodilo zbog mojih izjava, ali to je momak koji sada igra odlično. I koji će biti Dinamov nositelj idućih godina.”

Upitan je i o ugovoru Hajduka s Markom Livajom…

“Ne mogu previše komentirati, kada ne znam situaciju. Čuo se jesam s njime, ali nismo previše ulazili u dubioze toga. I zato ne mogu komentirati nešto u što nisam upućen. Zbilja ne znam kakva im je situacija u klubu. Marko je top igrač, sigurno da ima puno toga još dati Hajduku i hrvatskom nogometu, kroz HNL.”