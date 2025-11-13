Perišić: Polako mi se bliži kraj, uživam i svakom treningu pristupam kao da je zadnji

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Hrvatska sutra dočekuje Farske Otoke u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Susret je uz izbornika Dalića najavio Ivan Perišić.

O kvalifikacijama

“Zadnjih godina imamo dobre rezultate, možda smo i zato dobili malo lakšu grupu, znali smo da svaka utakmica nosi nešto svoje, idemo ovo završiti i pokušati ne primiti gol. Želimo ovo završiti kao najbolje kvalifikacije. Ako riješimo to protiv Farskih otoka, možda će biti malo lakše.

Moramo ići na šest bodova, ako se poklope neki rezultati, možda ćemo biti u prvoj jakosnoj skupini pa će nam biti lakše u ždrijebu. Mi smo Hrvatska, igramo doma pred svojim navijačima i idemo na pobjedu.”

O klupskoj sezoni

“Da, prvi smo i dobro igramo. Ono što je meni najvažnije je što redovito igram i zaista se veselim svakom treningu. Uživam u svakom treningu, doživio sam jako tešku ozljedu i sad svakom treningu pristupam kao da mi je možda posljednji. Bliži se polako kraj, možda to sve utječe na to.

Ozljeda me je malo promijenila, znao sam da moram raditi još više. Hvala Bogu, igram za klub, za Hrvatsku, igram Ligu prvaka. Hvala svima koji su bili uz mene, koji su mi pomogli da se oporavim od ozljede, stvarno nije bilo lako.”

O dobnoj granici u nogometu

“Prvo je glad za treningom, uspjehom. Moraš dati sve od sebe na terenu, ne smiješ se zadovoljavati jednim uspjehom. Luka nam je pokazao put, guramo jedan drugog, čim izgubiš malo gladi u sebi, bolje je prestati. Još uvijek imam to u sebi, dok god to imam, bit ću tu.”

O Šukerovom rekordu

“Vidjet ćemo što će biti, ako ga srušimo, super, ako ne, opet ok. Bitna je ekipa, u službi smo ekipe. Htio bih biti što bliže golu, ali ekipa je najvažnija. Gdje god me momčad treba, veselim se igranju naprijed, ali tu sam za momčad. Osim toga, više preferiram asistencije od golova.”