Ovo su mogući protivnici Hrvatske u nokaut fazi Svjetskog prvenstva

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Nešto više od dva mjeseca ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Vatreni će prvu utakmicu na SP-u odigrati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, šest danas kasnije u Torontu igraju protiv Paname, a 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane.

U nokaut fazu SP-a idu prve dvije momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Od ranije se zna da će drugoplasirani iz skupine u kojoj je Hrvatska 2. srpnja u Torontu igrati s drugoplasiranim iz skupine K, u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan te Jamajka ili Kongo.

Prvoplasirani iz naše skupine igra s trećeplasiranom reprezentacijom iz skupina E, H, I, J ili K.

Platforma FootballMeetsData objavila je da su uvjerljivo najveće šanse, čak 64.6 posto, da će to biti trećeplasirana momčad također iz skupine K. Skupina I, u kojoj su Norveška, Senegal, Francuska te Bolivija ili Irak ima 24.5 posto, a manje su šanse da to bude skupina J (Austrija, Jordan, Alžir, Argentina), skupina E (Curacao, Ekvador, Njemačka, Obala bjelokosti) ili skupina H u kojoj su Zelenortski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj i Španjolska.

U slučaju da reprezentacija iz skupine u kojoj je Hrvatska bude među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, ona će sigurno igrati protiv trećeplasiranog iz skupine K u kojoj su Portugal, Kolumbija, Uzbekistan te Jamajka ili Kongo.