Otkriveno o kojem poslu sanja Zlatko Dalić, evo koju ponudu čeka već godinama

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Zlatko Dalić na klupi je hrvatske nogometne reprezentacije od 2017. godine, a Vatrene će na SP-u 2026. pokušati dovesti do svoje treće medalje na tom natjecanju.

Dalić je od HNS-a dobio ponudu za novi ugovor kako bi ostao izbornik i nakon Mundijala, ali tu ponudu zasad nije prihvatio te se već dugo nagađa da bi mogao otići nakon Svjetskog prvenstva.

Ranije je odbijao bogate ponude iz Kine, Egipta, Katara, a SN sada tvrde da je jedina varijanta koja Dalića istinski zanima vođenje nekog od jakih klubova iz lige Petice, nešto što već čeka godinama.