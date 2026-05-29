Otkriveno gdje će Hrvatska igrati prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija

Premda se ranije spominjao Olomouc kao mogući domaćin utakmice, dvoboj će ipak biti odigran u Pragu, na stadionu Fortune Arena, domu Slavije Prag. Stadion prima nešto manje od 20 tisuća gledatelja i mogao je biti atraktivna destinacija za hrvatske navijače.

Ipak, zbog kazne UEFA-e Hrvatska na tom gostovanju neće imati podršku svojih navijača. Slična situacija čeka Vatrene i na prvoj domaćoj utakmici protiv Engleske, koja će također biti odigrana bez publike.

Hrvatska je u ždrijebu dobila jednu od najzahtjevnijih skupina, u kojoj su još Španjolska, Engleska i Češka. Nakon gostovanja u Pragu, Hrvatsku tri dana kasnije očekuje i ogled sa Španjolskom u gostima, dok će prvi domaći susret odigrati početkom listopada protiv Engleske.