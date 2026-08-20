Otkrivena Modrićeva budućnost u reprezentaciji? Ključan potez HNS-a sve je promijenio

Podijeli :

Guliver image

Prema saznanjima Sportskih novosti, nastavak reprezentativne karijere Luke Modrića i dalje je potpuno otvoren, a konačnu odluku kapetan bi trebao donijeti u sljedeća dva i pol tjedna, uoči prvog službenog popisa novog izbornika Slavena Bilića.

Iako je Modrić prije Svjetskog prvenstva bio blizu odluke o povlačenju, dolazak Bilića na klupu Vatrenih potaknuo ga je na dodatno razmišljanje, pišu Sportske novosti.

Modrić dobio novog suigrača, Milan pronašao još jedno pojačanje u Francuskoj Mourinho govorio o Modriću, ova izjava rekla je sve

Modrić je trenutno usmjeren na obveze u Milanu pod vodstvom trenera Rúbena Amorima, a nadolazeće tri klupske utakmice poslužit će mu kao ključan test vlastitih fizičkih mogućnosti.

Iskusni veznjak ne želi sporednu ulogu niti status ukrasa u svlačionici, već želi igrati samo ako osjeti da može pružiti partije na svojoj prepoznatljivoj razini. Nitko iz HNS-a i stožera na njega ne vrši pritisak, a izvor blizak reprezentaciji za SN situaciju sažima jasnom porukom:

“Zna se da je Luka uoči Mundijala praktički prelomio, ali dolazak Bilića ipak mu je dao misliti. Nitko ga ne nagovara, nitko mu ništa ne određuje. Konačna odluka samo je njegova, a čini se da se i ovdje sve svodi na onu famoznu: sljedeća dva tjedna su ključna.”