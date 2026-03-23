Olić: Topić je imao nezgodu na treningu Dinama, vraća nam se Barišić

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Izbornik U-21 reprezentacije najavio je utakmicu s Turskom u kvalifikacijama za Euro koja se idućeg utorka igra na Opus Areni u Osijeku.

Momčad Ivice Olića okupila se u Buzinu.

“Na početku smo rekli da je to jedan maraton od osam utakmica. Sad smo na pola puta, tog maratona, i svaka utakmica je itekako važna. S pravom mogu reći da nakon ove četiri utakmice koje smo odigrali, Turska nam je najveći konkurent za to prvo mjesto. Imaju dobar roster, dobre igrače, tako da vjerujem da se i oni s pravom nadaju odlasku na Europsko prvenstvo”, rekao je Olić kojeg posebno veseli činjenica da će se utakmica igrati u Slavoniji.

“Od početka, kada smo pravili raspored, nekakva moja ideja bila je da u Slavoniji odigramo tu utakmicu. Očekujem i veliku podršku navijača i mislim da bi ovi dečkima to bio važan poticaj te nagrada za ono što su napravili do sada”.

Olić je aktivirao nekoliko pretpoziva.

“Imali smo određenih problema od prvog popisa. Odmah je u startu došla obavijest i zamolba kluba Matije Barzića jer nemaju reprezentativnu stanku, imaju tri utakmice u ovom terminu, a u velikoj su i grčevitoj borbi za ostanak. Barišić je u četvrtom tjednu oporavka nakon ozljede lože, vraća se i njega ćemo praktički čekati do posljednjih dana. On bi nam se u petak trebao priključiti i nastaviti još onda raditi po programu s našim trenerima. Dobili smo obavijest za Frana Topića da je prije, dva, tri dana na treningu imao jednu nezgodu. Također ćemo tijekom dana dobiti konačna medicinska izvješće i biti pametniji ali…nadamo se. On se dobro osjeća i vjeruje da će biti spreman, nadamo se da će nam se priključiti.”