Olić objavio popis U-21 reprezentacije za ključnu utakmicu kvalifikacija za Euro

Hrvatska U-21 reprezentacija se u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nalazi u skupini H s Ukrajinom, Mađarskom, Turskom i Litvom, a sljedeći ih susret očekuje u Velikoj Gorici gdje će zaigrati protiv Ukrajine.

Utakmica je na rasporedu 14. listopada u 18 sati, a izbornik Ivica Olić objavio je popis igrača za nadolazeći susret.

Popis pozvanih igrača za utakmicu protiv Ukrajine:

Golmani: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel), Toni Silić (Hajduk)

Braniči: Šimun Hrgović (Hajduk), Moreno Živković (Dinamo), Dominik Prpić (Porto), Teo Barišić (Lyon), Branimir Mlačić (Hajduk)

Vezni igrači: Marin Šotiček (FC Basel 1893), Lovro Zvonarek (Grasshopper), Domagoj Bukvić (Osijek), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Luka Vrbančić (Osijek), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Ante Kavelj (Gorica), Šimun Mikolčić (Osijek), Patrice Čović (Werder Bremen), Ivan Katić (Lokomotiva)

Napadači: Fran Topić (Dinamo), Leon Grgić (Sturm Graz)

Pretpozivi: Ivan Cvetko (Rudeš), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Mate Antunović (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk), Bruno Durdov (Hajduk)

“Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog protivnika, ali vjerujem u ovu skupinu igrača. Atmosfera u momčadi je odlična i siguran sam da ćemo uz podršku navijača u Velikoj Gorici pokazati pravu energiju i borbenost. Nakon remija u Turskoj, očekujemo pobjedu na domaćem terenu jer znamo koliko nam tri boda znače za nastavak kvalifikacija.

Ukrajinci u posljednje vrijeme imaju jako dobre rezultate s mladim reprezentacijama i njih možemo smatrati najozbiljnijim konkurentom u skupini. Oni su bili prvi u jakosnoj skupini, po snazi i rezultatskom rankingu pripadaju vrhu i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti.

Na otvaranju kvalifikacija pobijedili su Litvu 4:0, a ispred njih su sada dvije utakmice, protiv Mađarske i nas, tako da ćemo iskoristiti vrijeme koje imamo i fokusirati se samo na jednu utakmicu, za razliku od njih”, prenosi HNS riječi izbornika.