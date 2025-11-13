Olić: Donekle sam vidio utakmicu, drago mi je da se igralo unatoč magli

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Litvu sa 4-0 u trećem kvalifikacijskom nastupu za U21 Europsko prvenstvo 2027., u dvoboju koji je u četvrtak odigran u Velikoj Gorici po gustoj magli, čime je momčad Ivice Olića izbila na vrh ljestvice skupine H s dva boda više od drugoplasirane Turske.

“Cilj je ostvaren. Tri boda su nam u ovoj utakmici bila najvažnija. Dobro smo ih analizirali, imali smo jasnu sliku što možemo očekivati od Litve. Čekali su svoju priliku kroz kontru i polukontru, a nama je bio cilj ostati strpljiv, pokušati što prije postići pogodak, jer smo time sebi olakšali posao, što se na kraju ispostavilo točnim. Kod 1-0 su krenuli malo ofenzivnije pa su ostavljali malo više prostora. Imali smo i prije 2-0 dvije sjajne situacije i trebali smo i prije doći do tog drugog pogotka”, rekao je izbornik na konferenciji za medije nakon utakmice.

Osvrnuo se i na teške uvjete za igru, rekavši da se nakon lijepog, sunčanog dana, magla spustila u pet minuta.

“Na tribini i onima koji su bili malo dalje je bilo jako teško pratiti, ništa se nije vidjelo. Ja sam uz liniju donekle vidio, u prvom poluvremenu malo slabije, ali u drugom je bilo puno bolje, puno jasnija slika. Sudac je odlučio da će se igrati, a i meni je drago da nije bilo prekida ili da nije odgođena za sutra. Žao mi je ljudi koji su došli i onih koji su gledali na televizoru. Pretpostavljam da su oni imali više problema nego moji igrači na terenu i ja.”

U trećem nastupu Olićevi strijelci su konačno proradili, a 19-godišnji Leon Grgić je s dva pogotka u završnici na najbolji način debitirao u hrvatskom dresu.

“Stvarali smo prilike i drago mi je da su dečki zabili, što je za njih važno, posebno za našeg napadača Grgića. To smo vježbali na treningu, napad na prvu stativu, jako je važno da se taj prostor napada. Tako smo zabili i prvi gol, pa i Grgić svoj prvi, a onda i iz prekida. Mogu samo čestitati dečkima na ova tri boda.”

Prvi put u ovim kvalifikacijama će mlada reprezentacija odigrati dvije utakmice u jednom okupljanju – u utorak, 18. studenoga, gostovat će u Mađarskoj.

“Sad nas čeka teško gostovanje protiv momčadi koju nijedna reprezentacija nije pobijedila, a svima su zabijali golove i pravili probleme. Čeka nas teška utakmica, ali vjerujem da ćemo imati svoje šanse. Dobro ćemo se pripremiti, vjerujem da ćemo dobro odigrati i napraviti još jedan korak prema našem cilju, a to je Europsko prvenstvo.”

Svoje je impresije nakon debija za hrvatsku reprezentaciju podijelio i dvostruki strijelac Leon Grgić:

“Jako sam sretan zbog dva gola, a još je važnije da smo pobijedili, iako nije bilo lako. Dobro su stajali u prvom poluvremenu. Važno je da smo uspjeli dati gol u početku, da se otvori prostor. Poslije smo imali i više šansi pa smo mogli toliko zabiti. Naravno, sad je lakše i otići u Mađarsku. I tamo ćemo ići na pobjedu, dat ćemo sve od sebe za tri boda.”