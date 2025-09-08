Odveo je Portugal do naslova na Euru, a sada je dobio otkaz na klupi Azerbajdžana

Podijeli :

Photo by Seskimphoto by Guliver

Portugalac Fernando Santos više nije izbornik Azerbajdžana nakon što je azerbajdžanski nogometni savez (AFFA) s njim raskinuo ugovor u ponedjeljak, nekoliko dana nakon poraza od Islanda 0:5 u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Santos, koji je prethodno vodio Portugal do pobjede na Europskom prvenstvu i Ligi nacija, bio je bez pobjede u 11 utakmica otkako je preuzeo dužnost izbornika Azerbajdžana u lipnju 2024., a pretrpio je devet poraza.

Island je zabio pet golova Azerbajdžanu unutar pola sata igre, u petak u prvoj utakmici skupine D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ayxan Abbasov, izbornik azerbajdžanske U-21 reprezentacije, obnašat će dužnost izbornika Azerbajdžana protiv Ukrajine u sljedećoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u utorak, dodala je AFFA.