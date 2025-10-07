Određen sudac za ključnu utakmicu Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

x2024xEurasiaxSportxImagesx via Guliver

Ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 između Češke i Hrvatske, koja će se igrati 9. listopada u Pragu, sudit će Francuz François Letexier, objavila je UEFA. Uz njega će biti pomoćnici Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni, dok će četvrti sudac biti Clement Turpin. U VAR sobi također će biti francuski suci Willy Delajod i Eric Wattellier.

Letexier, koji ima 36 godina, ubraja se među najperspektivnije europske suce mlađe generacije. U francuskoj prvoj ligi sudi od 2016. godine, a samo godinu kasnije uvršten je na FIFA-inu listu sudaca. Danas se nalazi na UEFA-inoj Elitnoj listi, što potvrđuje njegov visoki ugled.

Hrvatsku je sudio dva puta tijekom 2024. godine, prvo na Europskom prvenstvu u remiju s Albanijom (2:2), gdje je Klaus Gjasula postigao gol u sudačkoj nadoknadi, te potom u Ligi nacija protiv Poljske, u kojoj je Hrvatska pobijedila 1:0 pogotkom Luke Modrića. Letexier je također bio glavni sudac finala Europskog prvenstva 2024. između Španjolske i Engleske (2:1).

Kada je riječ o hrvatskim klubovima, Letexier je četiri puta sudio Dinamu, te po jednom Rijeci i Lokomotivi.

Dinamu je prvi put sudio 2018. u uzvratu 2. pretkola Lige prvaka protiv Hapoel Beer Sheve (2:2). Kasnije je 2022. bio delegiran za susrete protiv Seville (1:0) i Chelseaja (2:1 za Engleze). Posljednji put sudio mu je 29. siječnja 2025. protiv Milana, kada je Dinamo slavio 2:1, ali nije izborio prolazak zbog slabije gol-razlike.

Lokomotivi je sudio u rujnu 2020. u trećem pretkolu Europske lige protiv Malmöa, gdje je hrvatski klub izgubio 5:0. Rijeci je dijelio pravdu u kolovozu 2019. u uzvratu play-offa Europske lige protiv Genta, koji je završio 1:1, no Riječani su ispali zbog poraza u prvom susretu (2:1).