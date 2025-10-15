Odbio je Dinamo, a sada i Hrvatsku: Veliki talent igrat će za Kosovo?

Podijeli :

NK Kustošija

Veliki talent neće zaigrati za Hrvatsku.

Član juniorske momčadi Leipziga odabrao je da će nastupati za seniorsku reprezentaciju Kosova, javljaju tamošnji mediji. Bivši igrač Dinama, Kustošije i U-17 reprezentacije Hrvatske, tako je po drugi i posljednji put promijenio nogometno državljanstvo.

Klapija je dosad igrao za U-18 i U-19 reprezentacije SAD-a, države u kojoj je rođen. Osim za navedene reprezentacije, Klapija je zbog podrijetla mogao igrati još za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Crnu Goru.

Klapija je u ožujku 2023. došao u Dinamovu akademiju iz New York City FC-ja. Dinamo se nećkao oko potpisivanja profesionalnog ugovora s Klapijom pa se u priču ubacio menadžer Andy Bara i par mjeseci kasnije otišao je Klapija u Kustošiju. Kustošija ga je prodala u siječnju 2024. Leipzigu za tri milijuna eura. Za taj klub zasad igra u mladoj momčadi, u kojoj je u 37 nastupa postigao šest golova i upisao dvije asistencije.