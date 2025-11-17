‘Odavno veća reprezentacija od Hrvatske nije došla u Podgoricu, a što može Crna Gora?’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju posljednje kolo skupine L kvalifikacija za SP.

“Odavno veća reprezentacija nije došla u Podgoricu, a što može Crna Gora?”, pitaju se s portala Vijesti.me te u tekstu dodaju i opasku: “Hrvatska ima sve ono što fali Crnoj Gori, ima i velikana kakav je Luka Modrić.”

Uz to, najavljuju veliki broj navijača te moguće loše vremenske uvjete:

“Oko 600 navijača Hrvatske doći će u Crnu Goru, za njih je rezervirana južna tribina. U policijskom obruču, i pod velikim sigurnosnim mjerama, navijači “vatrenih” imat će i svoj gradski kutak, nedaleko od stadiona, gdje će provesti vrijeme prije utakmice.

Nakon meča, autobusima, također pod pratnjom, bit će usmjereni ka granici… Kolike policija preduzima mjere da protekne sve u najboljem slučaju, vidjelo se i sinoć prilikom dolaska hrvatskih nogometaša, slično će biti i sa navijačima.

U Podgorici se očekuje kišni dan, nije zanemariva ni procjena meteorologa koji su proglasili crveni meteoalarm, uz mogućnost vremenskih nepogoda – vjetra, kiše i grada. Ostaje za vidjeti hoće li se te najave, i u kojoj mjeri, odraziti na nogometni spektakl koji se sprema večeras u 20.45.”