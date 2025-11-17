‘Odavno veća reprezentacija od Hrvatske nije došla u Podgoricu, a što može Crna Gora?’

FIFA World Cup 17. stu 2025
Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju posljednje kolo skupine L kvalifikacija za SP.

Dalićeva momčad već je osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku, no dvoboj je i dalje važan zbog borbe za prvi jakosni šešir.

Za to su potrebna tri uvjeta: pobjeda Norveške protiv Italije(već sinoć ostvareno), trijumf Hrvatske u Podgorici te da Njemačka ne pobijedi Slovačku.

Crnogorski mediji dvoboj smatraju važnim za svoju reprezentaciju, jer vjeruju da bi dobar rezultat bio snažan poticaj za nadolazeće izazove momčadi Mirka Vučinića.

“Odavno veća reprezentacija nije došla u Podgoricu, a što može Crna Gora?”, pitaju se s portala Vijesti.me te u tekstu dodaju i opasku: “Hrvatska ima sve ono što fali Crnoj Gori, ima i velikana kakav je Luka Modrić.”

Uz to, najavljuju veliki broj navijača te moguće loše vremenske uvjete:

“Oko 600 navijača Hrvatske doći će u Crnu Goru, za njih je rezervirana južna tribina. U policijskom obruču, i pod velikim sigurnosnim mjerama, navijači “vatrenih” imat će i svoj gradski kutak, nedaleko od stadiona, gdje će provesti vrijeme prije utakmice.

Nakon meča, autobusima, također pod pratnjom, bit će usmjereni ka granici… Kolike policija preduzima mjere da protekne sve u najboljem slučaju, vidjelo se i sinoć prilikom dolaska hrvatskih nogometaša, slično će biti i sa navijačima.

U Podgorici se očekuje kišni dan, nije zanemariva ni procjena meteorologa koji su proglasili crveni meteoalarm, uz mogućnost vremenskih nepogoda – vjetra, kiše i grada. Ostaje za vidjeti hoće li se te najave, i u kojoj mjeri, odraziti na nogometni spektakl koji se sprema večeras u 20.45.”

