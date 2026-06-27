OD 23:00 HRVATSKA – GANA Hrvatska igra utakmicu odluke, poraz vjerojatno znači kraj i put kući

Hrvatska u službenim utakmicama još nije izgubila od nijedne afričke reprezentacije.

Dvoboj s Ganom bit će peti službeni susret Hrvatske protiv reprezentacije iz Afrike te treći uzastopni nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem se susreće s afričkim protivnikom. Na SP-u u Brazilu 2014. igrala je protiv Kameruna, četiri godine kasnije u Rusiji svladala Nigeriju, dok je na prvenstvu u Kataru dvaput odmjerila snage s Marokom.

Jedini poraz od afričke reprezentacije Hrvatska je doživjela u prijateljskoj utakmici 2019. godine, kada je uspješniji bio Tunis.