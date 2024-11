Nema ga u Ligi nacija: Petković će ručati sa suigračima pa odlazi kući

Podijeli :

Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila za nove izazove u Ligi nacija.

Vatreni 15. studenog u Glasgowu igraju protiv Škotske, a tri dana nakon s Portugalom će se susresti na Poljudu. Na press konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić je govorio stanju u reprezentaciji, ali komentirao je i situaciju s Brunom Petkovićem i hoće li napadač Dinama konkurirati za okršaje sa Škotskom i Portugalom.

“Petko? Jedna od dobrih stvari je da igrači dolaze s velikim poštovanjem, u nekim situacijama nisu spremni, ali hoće pomoći i igrati. To je bilo kod Brune protiv Turske. To cijenim, Bruno je igrao protiv Škotske i Poljske. Nije spreman i poštedjeli smo ga. On će danas doći i mi ćemo u dogovoru s liječnicima dogovoriti što će biti. On je ozlijeđen i ne trenira, ne znam zašto igra ako je ozlijeđen i ne trenira. To me smeta. Zajec me zvao i rekao sam mu što i svakom drugom predsjedniku kluba. Mora doći, a ja ću donijeti najbolju odluku za njega i reprezentaciju”, rekao je Dalić na press konferenciji.

Kako pišu Sportske novosti, Petković sigurno neće sudjelovati u dvobojima protiv ove dvije reprezentacije. Došao je u hotel Sheraton, ali će nakon ručka sa suigračima iz reprezentacije put kući. Znao je to još prije dolaska na okupljanje znao da neće biti dio momčadi za Škotsku jer je to dogovor izbornika, Dinama i samog igrača.