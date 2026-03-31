‘Ne pada nam na pamet da kočimo Vuškovića, Hrvatskoj ne postavljam nikakve uvjete’

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Images

Luka Vušković nedavno je protiv Kolumbije upisao prvijenac u hrvatskom dresu.

Večeras će protiv Brazila započeti s klupe, ali trener HSV-a Merlin Polzin ne bi imao ništa protiv da ponovno dobije priliku.

“Ne pada nam na pamet da ga kočimo ili čuvamo za subotu. Sretni smo, ponosni smo na njega i njegov put. Ne razmišljamo u stilu ‘nadam se da neće igrati’ ili ‘da će igrati manje'”, rekao je Polzin i potvrdio da nije bilo nikakvih dogovora s hrvatskim stručnim stožerom o minutaži:

“Ne postavljam nikakve uvjete. To je za njih važna utakmica protiv Brazila i svakako dobar test.”

Odmah nakon utakmice u Orlandu, Vušković kreće na put dug gotovo 8000 kilometara kako bi u subotu bio na raspolaganju za domaću utakmicu protiv Augsburga.

“Napor je, naravno, ekstreman”, priznaje Polzin.

Plan putovanja usklađen je s Hrvatskim nogometnim savezom, a Vuškovićev dolazak u Hamburg očekuje se u četvrtak ujutro. Još nije odlučeno hoće li odmah na trening.

“Mislim da je ključno da prikupi snagu za subotu, a ne da ga opteretimo još jednim treningom”, zaključio je trener HSV-a.