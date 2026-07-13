Navijači na Facebook stranici HNS-a: ‘Hrvatska nikad nije igrala ljepši nogomet nego u njegovoj eri.’

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N1

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije rekli su svoje mišljenje o novom izborniku Slavenu Biliću..

Kako je sam HNS objavio, Bilića je predložio predsjednik Saveza Marijan Kustić.

“Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je imenovao Slavena Bilića izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije! Želimo mu puno sreće i uspjeha!”, stoji u objavi HNS-a.

Ta objava skupila je gotovo 1000 komentara pa smo izdvojili one s najviše reakcija. Prevladavaju negativni komentari koje možetre pogledati OVDJE.

“Gledaj stručnjaka u komentarima. Ono što Bilić zna o nogometu i nogometnoj igri vi nećete da živite 100 života. Hrvatska nikad nije igrala ljepši nogomet nego u njegovoj eri. Puna podrška.”

“Jedini izbornik koji nije uspio izboriti plasman na svjetsko prvenstvo.”

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“Kustiću, tebe treba prvog smijeniti.

“Ovo je samo prijelazno rješenje dok Luka ne položi sve potrebno za trenersku licencu. A onda napokon idemo po tu ‘kantu’.”

“Sad ćemo na sljedećem svjetskom biti kauč reprezentacija kao Srbija i Italija.”

“Sretno i daj odmah od početka neke nove klince digni, vrijednost nekim igračima digni, digni im samopouzdanje – nemaš od senatora puno dugoročno osim Perišića, ali na njegovoj prirodnoj poziciji… Nema predaje…”

“Autogol u rašlje.”

“Vraćamo se u 3. ligu svjetskog nogometa. Što vam je cilj, da ne budemo zadnji u grupi? Žalosno.”

“Čisti promašaj. Gdje je Bilić? Što je ostvario? Nećemo na sljedeće svjetsko prvenstvo, a treba ga bojkotirati – po tome je dobar izbor.”