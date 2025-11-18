Napadnuta kolona hrvatskih navijača u Crnoj Gori po povratku s utakmice!?

Podijeli :

AP Photo/Risto Bozovic via Guliver

Kolona autobusa s hrvatskim navijačima napadnuta je navodno po povratku iz Podgorice, gdje su Vatreni u ponedjeljak navečer pobijedili domaćine 3:2 u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Oko 550 hrvatskih navijača stiglo je u glavni grad Crne Gore. Kako piše Gol.hr, iz navijačkih krugova stižu informacije da su nepoznati napadači gađali konvoj kamenjem, a kada su navijači izašli iz autobusa, napadači su pobjegli kroz šumu.

Zasad se ne zna je li netko ozlijeđen u napadu niti je li prijavljena šteta.

Kolona autobusa, automobila i kombija stigla je u Podgoricu u ponedjeljak pod jakom policijskom pratnjom. Osiguranje je bilo ogromno, domaćini nisu htjeli ništa prepustiti slučaju, pa su blokirali nekoliko gradskih ulica.

Gol.hr također izvještava da je policija prije utakmice spriječila Delije i Grobara da uđu u Podgoricu i spriječili mogući incident. Navijači hrvatske reprezentacije napadnuti su u Crnoj Gori dan prije utakmice u Podgorici na magistralnoj cesti Budva – Cetinje.