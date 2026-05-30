Na Bliskom istoku žele Dalića? Hrvatski izbornik spominje se u priči oko jedne reprezentacije

Podijeli :

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) via Guliver Image

Bliži se početak Svjetskog prvenstva, a pred izbornikom Zlatkom Dalićem treći je nastup na najvećoj nogometnoj smotri u ulozi izbornika hrvatske reprezentacije.

Njegov aktualni ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom vrijedi do kraja srpnja, što znači da je zasad vezan uz reprezentaciju do završetka Mundijala. O eventualnom nastavku suradnje nakon toga još nema službenih informacija, zbog čega se posljednjih tjedana sve češće pojavljuju različite špekulacije o njegovoj budućnosti.

Jedna od njih dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamošnji mediji navode kako je Dalić među glavnim kandidatima za preuzimanje reprezentacije UAE-a nakon mogućeg odlaska aktualnog izbornika Cosmina Olăroiua. Takve tvrdnje objavio je sportski portal Al Ittihad Sports, no zasad nema nikakve službene potvrde koja bi ih potvrdila.

Treba naglasiti kako se slične glasine oko Dalićevog odlaska iz hrvatske reprezentacije pojavljuju već godinama, no dosad se nijedna nije pokazala točnom. Dok HNS ne donese odluku i ne objavi planove za razdoblje nakon Svjetskog prvenstva, nagađanja će se vjerojatno nastaviti.

Ipak, u fokusu hrvatske reprezentacije trenutačno su pripreme za nadolazeći turnir. Vatrene najprije očekuju završne provjere uoči prvenstva, a potom i nastupi u skupini protiv Engleske, Paname i Gane. Pitanje Dalićeve budućnosti gotovo sigurno će doći na red nakon završetka svjetske smotre.