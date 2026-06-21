Mundijal bi mogao dobiti prvu odgođenu utakmicu, Vatreni igraju na istoj lokaciji

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Ayman Aref JNA Press via Guliver

U Philadelphiji je za ponedjeljak izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja utakmica drugog kola skupine I između Francuske i Iraka, koja bi trebala početi u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Prema američkim sigurnosnim pravilima, svaka pojava munje u krugu od 13 kilometara od stadiona automatski uzrokuje prekid ili odgodu utakmice na najmanje 30 minuta. Ako se u međuvremenu zabilježi novi udar munje, odbrojavanje kreće ispočetka. FIFA se u takvim situacijama mora pridržavati uputa lokalnih vlasti.

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Slični problemi obilježili su prošlogodišnje Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u, koje je poslužilo kao test za ovogodišnji Mundijal. Tada su pojedine utakmice bile višesatno odgađane zbog vremenskih uvjeta, što je izazvalo brojne kritike igrača, klubova i navijača.

Dosadašnji dio Svjetskog prvenstva prošao je bez sličnih situacija, no vremenska prognoza za Philadelphiju ponovno je otvorila pitanje mogućih prekida.

Važno je istaknuti da će upravo u Philadelphiji 27. lipnja od 23 sata Hrvatska igrati utakmicu trećeg kola skupine L protiv Gane, pa će organizatori i uoči tog susreta pomno pratiti vremenske uvjete.