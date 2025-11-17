Moro: Pozivam sve da upale svijeće sutra za Vukovar, za sve majke koje su izgubile sinove

Podijeli :

Hrvatska je u Podgorici svladala Crnu Goru 3:2 u posljednjem kolu kvalifikacija za SP 2026 i završila ciklus s 22 od mogućih 24 boda – najboljim u svojoj povijesti.

Crnogorci su poveli 2:0 već nakon 17 minuta preko Milutina Osmajića i Nikole Krstovića, no Ivan Perišić je iz penala u 37. minuti smanjio za 2:1. U nastavku je Kristijan Jakić poravnao u 72., a veliki preokret potvrdio je Nikola Vlašić sjajnim golom u 87. minuti.

VIDEO / Hrvatska završila kvalifikacije bez poraza: Sjajan preokret Vatrenih nakon ranih šokova u Podgorici! VIDEO / Crnogorci u nadoknadi imali zicer za izjednačenje, sjajnom obranom izvukao nas je Livaković

Utakmicu je prokomenirao hrvatski veznjak Nikola Moro:

“Sretan smo zbog pobjede i što smo kvalifikacije tako zaokružili. Prošlu utakmicu smo osigurali plasman, a ovo danas je bilo dokazivanje i potvrda svega što smo napravili dosad. Mogu reći da sam zadovoljan i sretan što sam dio ovog svega. Pogotovo kad upišem nastup i igram od prve minute, nitko sretniji od mene. Želim biti dio ove ekipe i dalje”, rekao je pa dodao:

“Nemam želja za SP. To će odlučiti ždrijeb. Mislim da smo dominirali i kontrolirali igru u prvom dijelu. Dogodile su se te dvije situacije u kojima smo primili gol. Imali smo loptu gore, ali nismo uspjeli doći do šanse. Ovo je snage te momčadi. Već smo sinoć čestitali Ivanu, znamo koliko je velik igrač.”

Na kraju je uputio i posebnu poruku svim Hrvatima:

“Pozivam sve da upale svijeće sutra za Vukovar, za sve majke koje su izgubile sinove.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.