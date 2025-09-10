Modrić: Uživam igrati sa Sučićem, nadam se da neće biti prebrz u derbiju

Podijeli :

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Luka Modrić i Petar Sučić novu sezonu su započeli u redovima talijanskih klubova. Kapetan karijeru nastavlja u Inter Milanu, dok je mlađi sunarodnjak prešao u Inter.

Modrić se nakon slavlja 4:0 protiv Crne Gore osvrnuo na suigrače, posebno na Petra Sučića.

“On je jako snažan igrač i sjajan dečko”, rekao je Modrić za SportMediaset.

“Već smo igrali zajedno i pokazao je svoju kvalitetu. Nije slučajno da je potpisao za vrhunski klub poput Intera. Sigurno ćete ga još bolje upoznati i vidjeti njegov talent.

Može još napredovati, uživam igrati s njim i nadam se da će se stalno razvijati. Iako ćemo se uskoro sučeliti u derbiju, vidjet ćemo kako će se odnositi prema meni. Nadam se da će me poštovati i neće ići prebrzo. Ali zasad uživam igrati s njim”, našalio se Modrić pa dodijelio veliki kompliment:

“Naša se generacija činila neponovljivom, postigla je nevjerojatne rezultate, ali mladi igrači poput njega mogli bi dosegnuti još veće visine.”