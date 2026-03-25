Modrić se susreo sa suigračem iz Reala i dobio ‘desetku’: ‘Sad moraš igrati za nas’

AP Photo/Pavel Golovkin via Guliver

Susret dvojice bivših suigrača iz Real Madrida.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić susreo se s dugogodišnjim suigračem iz Reala i velikim prijateljem, Brazilcem Casemirom, u svjetski poznatom tematskom parku Universal Studios Florida.

Bivši Realov dvojac, danas veznjaci Manchester Uniteda i Milana, razmijenili su dresove reprezentacija, s tim da je Casemiro Modriću uručio brazilski, s “desetkom” i prezimenom Modrić na leđima.

“Kako si, prijatelju moj, kako ide? Ovo je dar za tebe, ali moraš igrati za nas”, rekao je nasmijani Casemiro Modriću.