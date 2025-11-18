Modrić komentirao ovacije u Podgorici: ‘Bilo mi je da se naježim’

Podijeli :

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ispunio je obećanje koje je dao Crnogorcima. Uveo je kapetana Luku Modrića u igru u Podgorici u 78. minuti.

Kako to obično i biva kada u igru ulazi legendarni Modrić, dobio je ovacije cijelog stadiona; i crnogorskog i hrvatskog dijela. Luka Modrić nakon utakmice je prokomentirao ovacije.

“Od srca se mogu zahvaliti. Odličan je bio ambijent na stadionu. Bilo mi je da se naježim, doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kada te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još posebnije. Hvala im od sveg srca”, rekao je Modrić pa komentirao utakmicu u Podgorici:

“Drugo poluvrijeme smo bili bolji te smo na kraju završili kvalifikacije na najbolji mogući način. Crna Gora zaslužila i više bodova imati. Imaju novog izbornika, sigurno da će narasti kao ekipa, ima dosta mladih, kvalitetnih igrača te im želim sve najbolje u budućnosti.”

Ždrijeb Svjetskog prvenstva je 5. prosinca.

“Veselimo se tomu, vidjeti s kim ćemo igrati. Željno iščekujemo vidjeti na koju ćemo obalu. Nadamo se dugom ljetu, ali polako, idemo korak po korak. Prvo se treba fokusirati na klubove te se onda pripremati za ono što nas čeka.”

