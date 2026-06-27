Modrić oborio rekord svjetskih prvenstava u maestralnoj predstavi protiv Gane

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Kapetan Vatrenih zaista prkosi vremenu...

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

Nakon dvije blijede predstave u uvodnim kolima, Luka Modrić je protiv Gane podsjetio na svoje najbolje dane. Svoj odličan nastup okrunio je asistencijom za pobjednički gol u 83. minuti. Sjajno je centrirao iz kornera te pronašao Nikolu Vlašića koji je poentirao za 2:1.

Modrić je time postao rekorder Svjetskih prvenstava kao najstariji asistent u povijesti Svjetskih prvenstava – s 40 godina i 292 dana.

Dosadašnji rekord držao je legendarni Brazilac Thiago Silva, koji je asistirao u osmini finala SP-a 2022. godine u pobjedi od 4:1 protiv Južne Koreje. Tada je imao 38 godina i 83 dana.