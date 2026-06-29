Modrić i Perišić će protiv Portugala ispisati povijest

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Nitko kao naša dvojica reprezentativaca.

Slavlje Hrvatske protiv Gane od 2:1 te neriješen rezultat Portugala i Kolumbije prelomili su da Vatreni u šesnaestini finala SP-a idu na Portugalce, s kojima imamo nepodmirene račune još od ispadanja na Euru prije deset godina.

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Hrvatska reprezentacija je treći put zaredom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, a iduća utakmica bit će upisana u povijesne knjige svjetskog nogometa. Luka Modrić i Ivan Perišić odigrat će svoj 21. zajednički susret na SP-ima.

Nakon što su protiv Gane ubilježili okrugli 20. nastup, protiv Portugala postaju apsolutni rekorderi i par s najviše zajedničkih utakmica na SP-ima ikada. Na toj su listi pretekli slavne Poljake Lata i Żmundu, ali i ikone poput njemačkog dvojca Lahm – Schweinsteiger te argentinskog Messi – Di Maria.

Veliki jubilej slavi i sam kapetan. Modrić stiže do svog 23. nastupa na SP-ima. Taj uspjeh ga stavlja na diobu petog mjesta vječne ljestvice, rame uz rame s Paolom Maldinijem i Manuelom Neuerom, koji će u istoj fazi turnira također odigrati svoj 23. susret.