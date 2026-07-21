‘Modrić će se od reprezentacije oprostiti u Splitu, već je javio Biliću’

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Prema saznanjima talijanskih medija, najdugovječniji hrvatski kapetan odlučio je u listopadu definitivno reći "zbogom" dresu Vatrenih.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić dogovorio je nastavak klupske karijere te ostaje u Milanu još jednu sezonu, no talijanski dnevnik La Gazzetta dello Sport donosi vijest o njegovim planovima na reprezentativnom planu.

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“Modrić će se u potpunosti posvetiti Milanu nakon 6. listopada, kada se oprosti od Hrvatske u utakmici Lige nacija koja je na rasporedu u Splitu protiv Španjolske. Svoju odluku priopćio je treneru Biliću, a navijači Milana uskoro će je saznati”, navodi talijanski list.

Budu li se ove najave pokazale točnima, Modrić će odraditi još nadolazeći jesenski reprezentativni ciklus i uvodne četiri utakmice u skupini Lige nacija, koje se igraju u razdoblju od 26. rujna do 6. listopada. To bi značilo da će se od nacionalnog dresa oprostiti upravo u susretu sa Španjolcima na Poljudu, pred više od 30 tisuća navijača.

Talijanski medij ujedno analizira i pobude koje su hrvatskog veznjaka navele na potpis novog ugovora s talijanskim velikanom:

“Ne želi da posljednje slike fantastične karijere budu neuspjeh u kvalifikacijama za Ligu prvaka s Milanom i razočaranje u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Želi drugačiji kraj i možda trofej koji će dati Milanu”, objašnjava Gazzetta.

Odlaskom u reprezentativnu mirovinu na Poljudu stavila bi se točka na impresivnu reprezentativnu karijeru tijekom koje je prikupio 202 nastupa, postigao 29 pogodaka, osvojio dvije medalje na svjetskim prvenstvima te 2018. godine pomeo konkurenciju i bio proglašen najboljim igračem svijeta i Mundijala.