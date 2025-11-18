Mladi Vatreni slavili u Mađarskoj i zadržali korak s vodećom Turskom

Podijeli :

U četvrtom kolu skupine H Hrvatska U21 reprezentacija je gostovala kod reprezentacije Mađarske. Momčad koju vodi Ivica Olić upisala je važnu pobjedu 2:0 golovima Leona Grgića i Luke Tunjića.

Izabranici Ivice Olića odlično su krenuli u utakmicu i već su u 17. minuti došli do vodstva. Hrvatska je povela golom Leona Grgića, a njemu je asistirala mlada zvijezda Slaven Belupa Adriana Jagušića.

U drugom dijelu je bolja bila Mađarska, ali je Toni Silić držao svoju mrežu netaknutom. Omogućilo je to njegovim suigračima da u 90. minuti potvrde pobjedu. Tada je Luka Vušković pronašao svog imenjaka Luku Tunjića koji je zabio za 2:0.

Bio je to posljednji pogodak na utakmici što je značilo da je Hrvatska slavila s 2:0. Trenutačno su na drugom mjestu u skupini H s jednim bodom manje od vodeće Turske, ali i s utakmicom manje. U sljedećem ciklusu čekaju ih domaći ogled s Turskom.