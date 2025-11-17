Mladi Vatreni protiv Mađarske u borbi za Euro! Olić: Spremni smo na sve

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu u utorak u Budimpešti igra utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Albaniji i Srbiji 2027. godine, a izbornik Ivica Olić očekuje težak susret.

“Očekujemo jednu tešku utakmicu. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja je u stanju svima napraviti probleme. Dosad nisu nijednu utakmicu izgubili, ali ni pobijedili. No puno su opasniji kao domaćin i jako dobro znaju iskoristiti šanse ako im se dozvoli prostor i vrijeme, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali isto tako vjerujemo u sebe i znamo kakve su naše kvalitete – da smo sigurno u stanju bilo kojoj reprezentaciji u našoj grupi napraviti probleme i stvoriti nekoliko šansi. Spremni smo na sve, vjerujemo u sebe i imamo dobar niz rezultata. Idemo sutra ovdje u Mađarskoj po nova tri boda da bi ovu godinu uspješno završili i imali dovoljno vremena za pripremu za sljedeći ciklus ovih kvalifikacija”, rekao je izbornik Ivica Olić.

Utakmica se igra na stadionu MTK u Budimpešti s početkom u 20 sati.

Hrvatska je prije četiri dana dobila Litvu s 4:0 i trenutno je prva na ljestvici sa sedam bodova, dva više od drugoplasirane Turske. Mađarska je četvrta s tri boda.