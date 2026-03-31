Mladi Osječanin zabio peti gol u tri utakmice i odveo Hrvatsku U-17 na Europsko i Svjetsko prvenstvo

U trećem kolu kvalifikacija za Europsko i Svjetsko prvenstvo U-17 reprezentacija Hrvatska je gostovala kod Poljske te je tražila obranu prvog mjesta skupine 7. Iako su mladi Vatreni gubili s 1:0, do ključnog gola za remi 1:1 došli su golom talentiranog Jakova Dedića kojemu je to bio već peti gol u tri odigrane utakmice u ovim kvalifikacijama.

Izabranici Marijana Budimira su do 38. minute imali rezultat koji ih vodi na svjetsku i europsku smotru, ali tada je Bartosz Szywala pogodio za 1:0 Poljske. U tom trenutku je Irska protiv Slovačke povela s 4:0 pa ni dobar mešusobni omjer u trokutu s Irskom i Poljskom (+1) nije značio prolazak dalje jer su “otočani” imali bolju ukupnu gol-razliku koja ih je gurnula na vrh skupine 7.

Hrvatska izgubila od Engleske, ali svejedno prošla u sljedeću fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo Hrvatska U-19 osigurala nastup na Europskom prvenstvu!

Ipak, mladi Vatreni nisu odustajli te su u 73. minuti preko Jakova Dedića došli do izjednačenja. Mladom napadaču Osijeka to je bio peti gol u tri utakmice te je tako pokazao da je važna karika Budimirove ekipe.

Do kraja susreta je Hrvatska sačuvala taj remi te je s prvog mjesta izborila plasman na Europsko prvenstvo koje će se održati u Estoniji od 25. svibnja do sedmog lipnja. Osim toga, plasirali su se i na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru u studenom 2026. godine.