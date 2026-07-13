Mišković o Biliću: Napravili smo pravi izbor. Svi želimo medalje, samo trebamo biti realni

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Stanusic via Guliver

Hrvatska je dobila novog izbornika, Slaven Bilić naslijedio je Zlatka Dalića.

Biliću je to drugi mandat na klupi Vatrenih, a njegov odabir podržao je i Damir Mišković, predsjednik Rijeke i član Izvršnog odbora HNS-a.

“Napravili smo pravi izbor. Još jednom mu čestitam, svi smo zadovoljni. On je čovjek koji sigurno može napraviti velike stvari za hrvatsku reprezentaciju i po svemu je pravi izbor”, rekao je Mišković za Novu TV.

Objasnio je i što je presudilo u odluci da Bilić ponovno preuzme Vatrene.

“Bio je izbornik, bio je igrač, poznaje Hrvatsku i voli Hrvatsku. Jedna je stvar biti klupski trener, a druga trener reprezentacije. Mislim da Bilić ima tu snagu, tu želju, tu volju i energiju da nastavi putem kojim nas je vodio Zlatko Dalić”, istaknuo je.

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Ciljevi su uvijek isti…

“Naši ciljevi su uvijek isti – plasman na velika natjecanja, europska i svjetska prvenstva. To je već veliki uspjeh, a kada se tamo plasiramo, prolazak skupine također je veliki rezultat za hrvatsku reprezentaciju”, rekao je.

Poručio je i da podržava Bilićevu ambiciju osvajanja medalja, ali i pozvao na realna očekivanja.

“Svi želimo medalje. Samo trebamo biti realni. Naši ciljevi su uvijek vrh ili više od vrha, ali nije drama ako se to ne dogodi. Najvažnije je da se plasiramo na velika natjecanja, a onda sve ovisi o formi i brojnim drugim okolnostima”, zaključio je Mišković