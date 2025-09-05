Maroko pred svojim navijačima osigurao nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo via Guliver

Nakon remija Tanzanije u gostima kod Konga bilo je jasno da će Maroku pobjeda protiv Nigera donijeti plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Marokanci su u svom naumu uspjeli, a gol Nigera načeo je Ismael Saibari u 29. minuti. Isti igrač zabio je i za 2:0, a na kraju Marokanci slavili s 5:0.

Maroku je znatno pomogao crveni karton Abdoul-Latife Goumeyja u 26. minuti. Samo tri minute kasnije zabio je Saibari za delirij prepunih tribina u Rabatu.

Ubrzo nakon toga je Saibari zabio i za 2:0 te se moglo početi slaviti na tribinama. Do kraja utakmice su Marokanci još podebljali svoje vodstvo. Za 3:0 je zabio igrač Olympiakosa Ayoub El Kaabi, a četvrti gol na utakmici zabio je Hamza Igamane. Za konačnih 5:0 je zabio Azzedine Ounahi.

Sjeverni Afrikanci su ovom pobjedom osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Postali su tako 17. ekipa koja je osigurala nastup na nadolazećem prvenstvu, a ovo će im biti treći uzastopni plasman na Svjetsko prvenstvo.

U Katru su bili odlični te su završili četvrti, a u utakmici za treće mjesto poraženi su od Hrvatske.