Marco Pašalić mogao bi propustiti Svjetsko prvenstvo?

Hrvatski reprezentativac propustio je posljednje utakmice, a trenutačno se nalazi u Europi, gdje je stigao na dodatne preglede i terapiju. Prema informacijama iz više izvora, Vatreni boravi u Zagrebu.

Iako se u početku spominjalo tek zatezanje u nozi, detaljniji pregledi pokazali su ozbiljniji problem, pa bi Pašalić mogao izbivati nekoliko tjedana. Zbog toga se sve češće spominje i mogućnost da bi mogao propustiti Svjetsko prvenstvo, što bi bio značajan udarac za reprezentaciju.

Njegov izostanak velik je problem i za Orlando jer se od dolaska u MLS profilirao kao jedan od važnijih igrača. Posljednji put nastupio je 13. travnja protiv Columbus Crewa, kada je i zabio pogodak, nakon čega više nije bio u konkurenciji za sastav.

Pašalić je u proteklom razdoblju bio standardan u planovima izbornika Zlatka Dalića. Za reprezentaciju je dosad upisao 13 nastupa, pritom zabio jedan gol i dodao tri asistencije, a posebno se ističe kao jedan od rijetkih prirodnih krilnih igrača na raspolaganju.