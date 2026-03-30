Majer uoči Brazila: Zbog Ronaldinha sam zavolio nogomet

Podijeli :

Guliver Image

Lovro Majer stigao je na aktualno okupljanje Vatrenih kao pravo olakšanje u teškom razdoblju kroz koje prolazi u Wolfsburgu.

Majer s reprezentacijom proživljava lijepe dane u Orlandu te je dao intervju za HNS.

Ancelotti: Modrić je jedinstven, nema takvog kao što je on Brazilci pred okršaj s Hrvatskom: ‘Tretiramo utakmicu kao finale, možda i zadnju priliku za odlazak na SP’

“Ovo su baš lijepi dani. Nažalost, klupska sezona je takva kava jest, nećemo bježati od toga. Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima… Ali vjerujem da ćemo u sedam utakmica koliko je ostalo u Bundesligi uspjeti spasiti sezonu”, kaže Lovro Majer uoči dvoboja s Brazilom.

“Sigurno da je Brazil zvučnije ime, ali Kolumbija je također odlična momčad, možda u nekim segmentima timski i bolja od Brazila. Naravno da utakmica protiv Brazila neće biti lagana, ali uživat ćemo i pripremati se kroz tu utakmicu za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu”, ističe Lovro koji čuva lijepu uspomenu na utakmicu s Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

“To je najveća i najbitnija pobjeda u mojoj karijeri, s te utakmice vučem najljepša sjećanja. radujem se novom susretu s Brazilom.”

Koliko se odnos snaga između Hrvatske i Brazila promijenio u odnosu na Katar?

“To je sve tu negdje. To su takve utakmice, u kojima igraš s najvećim ekipama. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća znaju odlučivati u takvim utakmicama. Tako da će, vjerujem tako biti i ovog puta. S time što je sada ulog puno manji”.

Ancelotti je iskusan trener. Koliko vam se sviđa ovaj Brazil, koliko je jak?

“Jak je, pogotovo kada pogledaš pojedince. Možda i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Pitanje je samo kako će ih Ancelotti uklopiti, kako će funkcionirati kao ekipa i hoće li se uspjeti pripremiti najbolje što mogu. Naš plus je što su uz igrače poput Luke, Perišića, pa evo sada čak i ja već, dugo skupa. A to itekako utječe na igru reprezentacije, atmosferu. To je možda i jedna od naših najvećih prednosti.”

A o uzorima među brazilskim nogometašima…

“Ronaldinho je bio prvi zbog kojeg sam zavolio nogomet. U to vrijeme kada je bio u svom vrhuncu i Kaká. A danas? Raphinha, kako igra, koliko se bori, kakvu kvalitetu ima. A s druge strane koliko radi za ekipu. Ima puno igrača koji su tako dobri, ali nitko ne radi toliko za ekipu kao on”.

Što vas motivira?

“Da igram, da budem što bolji, da zabijam golove, da asistiram. I da sam što češće na ovakvim događanjima, u reprezentaciji, pa jednog dana možda i u još većem klubu”.