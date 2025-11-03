Loša vijest za Dalića, važan igrač je ponovno ozlijeđen

Kovačić se, očekivano, našao na Dalićevu popisu za te susrete, no sada će izbornik morati posegnuti za jednim od igrača s pretpoziva.

Loše vijesti stižu iz Manchestera – Mateo Kovačić zbog ozljede gležnja bit će izvan terena neko vrijeme. Posljedično, izbornik Zlatko Dalić neće moći računati na veznjaka Manchester Cityja u završnim dvjema utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Farskih Otoka (14. studenoga na Rujevici) i Crne Gore (17. studenoga u Podgorici).

 Hrvatski veznjak prošlog je ljeta operirao Ahilovu tetivu, a ove sezone nastupio je tek dvaput za Manchester City – protiv Evertona u Premier ligi i Villarreala u Ligi prvaka, ukupno odigravši oko 40 minuta. Za reprezentaciju je posljednji put igrao u rujnu, kada je u Varaždinu predvodio Hrvatsku kao kapetan u kvalifikacijskoj pobjedi nad Gibraltarom.

Menadžer Cityja Pep Guardiola potvrdio je kako Kovačića neće biti u kadru „građana“ u idućem razdoblju.

