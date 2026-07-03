Lineker: Žao mi je Hrvata, ovo je okrutno i teško za gledati

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xBorisxKovacevx via Guliver

Nitko nije ostao ravnodušan na ono što se dogodilo u dramatičnoj završnici utakmice Portugal - Hrvatska, kada je Vatrenima na kontroverzan način poništen izjednačujući pogodak Joška Gvardiola.

Proslavljeni engleski nogometaš, a sada analitičar Gary Lineker, nije štedio riječi u svojoj emisiji “The Rest is Football”, koju vodi zajedno s Joeom Coleom, Alanom Shearerom i Micahom Richardsom.

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“Jako mi je žao Hrvata. Još jednom, umjesto da pričamo o nogometu, mi raspravljamo o VAR-u. Hrvati su stvarno mislili da su izveli jedno od najvećih mundijalskih čuda. Igrači su slavili, publika je eksplodirala… I onda se sve zaustavi da bi suci pregledali snimke. To im je sigurno slomilo srca.”

Engleski stručnjak kritizirao je trenutačni način korištenja tehnologije, istaknuvši kako ona u nekim segmentima oduzima samu bit nogometne igre.

“Oduvijek sam smatrao da VAR treba ispravljati one očite i jasno vidljive pogreške, a ne gubiti vrijeme proučavajući incidente koje nitko nije primijetio u realnom vremenu. Kada se odluke svedu na najsitnije detalje, onda se zapitate unapređuje li tehnologija zaista igru.”

Iako priznaje kvalitetu pobjednika, Lineker smatra da je konačni ishod ostavio gorak okus upravo zbog sudačkih odluka u završnici.

“Portugal je zaslužio proći dalje, ali ne možete ignorirati kontroverzu oko poništenog gola. Moje srce je na strani Hrvatske. Dali su sve što su imali, i da njihovo sudjelovanje bude okončano na ovakav način zaista je okrutno i teško za gledati. Poanta nogometa je da pričamo o nezaboravnim trenucima na terenu, a ne da vodimo debatu oko VAR-a”, poručio je legendarni Englez.