Legendarni Kaka najavio okršaj Hrvatske i Brazila: ‘Neke su utakmice jednostavno drugačije’

Podijeli :

AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver

Okršaj Hrvatske i Brazila u Orlandu dobio je posebnu najavu.

Brazilski nogometaš Ricardo Izecson dos Santos Leite, svima poznat kao Kaka najavio je susret Hrvatske i Brazila. Ova prijateljska utakmica će se odigrati 1. travnja na stadionu Camping World u Orlandu.

“Brazil protiv Hrvatske. Neke utakmice su jednostavno drugačije. Učinimo da se Selecao ponovno osjeća kao kod kuće. Ovo je finalni test uoči Svjetskog prvenstva”, poručio je Kaka u najavi utakmice.

Inače, Kaka je ambasador Fife i počasni predsjednik organizacijskog odbora Orlanda za Svjetsko prvenstvo (GO26) te aktivno sudjeluje u promociji nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Brazil će prvo igrati protiv Francuske u Bostonu 26. ožujka, dok je 31. ožujka u Orlandu na programu ogled protiv Hrvatske. Bit će to repriza četvrtfinala s posljednjeg Svjetskog prvenstva kada je Hrvatska slavila nakon jedanaesteraca.

Hrvatska će obje svoje utakmice odraditi u Orlandu, a prije Brazila sastav kojeg vodi izbornik Zlatko Dalić sučelit će se s Kolumbijom 26. ožujka.