KVIZ / Dalićevih 100 na klupi Vatrenih

xxVladoxKosx via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak će protiv Češke u Pragu voditi 100. utakmicu na klupi Vatrenih.

Dalićeva priča na klupi Vatrenih počela je 9. listopada 2017., a jubilarna stota utakmica protiv Češke bit će 9. listopada 2025.

“Veliki je ponos i čast za mene da sam prvi izbornik koji je vodio sto utakmica. Počelo je 9. listopada 2017., moja prva utakmica, nekakva je lijepa simbolika, 9. listopad 2025. – stota utakmica. Čast, ponos i zaista sam presretan. Nisam mogao ni sanjati da ću tako nešto doživjeti,” poručio je Dalić, rekorder po dugovječnosti na klupi hrvatske vrste.

Dalić je “potpisao” neke od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa i osvojio je tri medalje.

A naš vrijedni autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je kviz, stoga – provjerite svoje znanje!