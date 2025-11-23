Kustić o novom ugovoru Daliću i spornoj izjavi Miškovića: ‘Siguran sam da on prvi zna…’

Podijeli :

Mario Ćužić

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, dao je veliki intervju.

Između brojnih tema, od natjecanja u HNL-u, izgradnji stadiona ali i HNS-ovog kampa, stranim igračima i trenerima, sucima, Kustić se dotaknuo i novog ugovora izborniku Zlatku Daliću.

“Sa Zlatkom Dalićem imamo izvanredan odnos i kontinuiranu komunikaciju. On zna da ima maksimalnu podršku Saveza. O daljnjim koracima razgovarat ćemo otvoreno i partnerski, u trenutku koji će biti najbolji i za njega i za reprezentaciju. Fokus nam je sada na pripremnim aktivnostima za Svjetsko prvenstvo”, rekao je Kustić za Večernji list.

Nakon što Hrvatska nije prošla skupinu na Euru 2024. bilo je i onih koji su tražili Dalićevu smjenu. Je li Kustić ikad razmišljao o njegovoj smjeni?

“Ne. Analizirali smo situaciju, razgovarali i zaključili da je i dalje pravi čovjek da vodi reprezentaciju. Rezultat na Euru nije bio onakav kakvom smo se nadali, ali sekunde su nas dijelile od plasmana u drugi krug. Zlatkovi rezultati u godinama prije toga i njegov autoritet govore dovoljno, a najvažnije mi je bilo vidjeti da i dalje ima veliku strast prema ovom poslu i da ga je taj nešto lošiji rezultat na Euru samo napunio još većom željom da ostvari nove uspjehe s reprezentacijom.”

Komentirao je i izjavu dopredsjednika HNS-a i vlasnika Rijeke Damira Miškovića koja je glasila: “Sramota! Recite nam ako Dinamo mora biti prvak?”

“Spomenuo sam već – emocije su velike i razumijem kada se nakon poraza igrači, treneri ili predsjednici ljute i traže krivce. Damiru Miškoviću stalo je do kluba, do Rijeke… No, Damir je dopredsjednik HNS-a i kao takav ima ulogu štititi naše zajedničko natjecanje od negativnosti. Siguran sam da on prvi zna da nitko ‘ne mora’ biti prvak i da se dogodio sudački previd, ali kada čujete takvu izjavu možete je pogrešno interpretirati i zato trebamo biti odmjereni i pažljivi u javnim nastupima.”