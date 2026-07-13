Kustić: Nije lako naslijediti Dalića, ali Bilić je prava osoba za ovo

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REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske reprezentacije ponovno će preuzeti Slaven Bilić koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine.

Odlučio je tako Izvršni odbor HNS-a, a prije sjednice IO-a punu podršku prijedlogu predsjednika Marijana Kustića dala je i Stručna komisija HNS-a.

“Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe.

Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu”, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.