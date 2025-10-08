Kustić i Svetina izabrani u Fifine komisije: ‘Možemo puno doprinijeti’

Podijeli :

HNS

Fifino Vijeće je na svojoj sjednici 2. listopada potvrdilo nove sastave Fifinih komisija, a povjerenje su dobili i čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza.

Predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, izabran je u Komisiju za muška reprezentativna natjecanja, kao jedan od pet europskih predstavnika u toj komisiji.

Glavni tajnik HNS-a, Tomislav Svetina, izabran je u Pravnu komisiju, a Hrvatska je zastupljena i u Zdravstvenoj komisiji u koju je izabran dr. Zoran Bahtijarević, nekadašnji liječnik Vatrenih, a danas prvi čovjek Uefinog zdravstvenog odjela.

“Zahvaljujemo čelnicima Fife na povjerenju, a posebno mi je drago što ćemo moći djelovati u radu Komisije za muška reprezentativna natjecanja jer je to sigurno područje u kojem možemo značajno doprinijeti kao mala zemlja s velikim rezultatima, po čemu smo uzor brojnim članicama Fife“, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.